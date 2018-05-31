Власти Германии сообщили о готовности контрмер против новых пошлин США

Контрмеры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий уже подготовлены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление правительства Германии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Решение президента США не предоставлять долгосрочного исключения (из действия пошлин) теперь будет детально проанализировано в ЕС. ЕС провел необходимую подготовку, чтобы быть в состоянии реагировать соответствующими контрмерами", - заявило правительство.