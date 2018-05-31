Глава Ингушетии простил муфтия за его заявление об отлучении от мусульманской общины

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что простил председателя Духовного центра мусульман (ДЦМ) республики Ису Хамхоева за заявление о его отлучении от мусульманской общины и пригласил его к себе в гости, сообщила пресс-служба руководителя региона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ДЦМ Ингушетии принял решение об отрешении от мусульманской общины главы республики Юнус-Бек Евкурова, "пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в Магасе".

"Глава Ингушетии во время интервью НТРК "Ингушетия" сказал, что простил муфтия Ису Хамхоева за его заявление об отлучении от мусульманской общины", - говорится в сообщении.

По словам Евкурова, в священный месяц Рамадан нужно думать о соблюдении поста и подготовке к красивому празднику разговения - Ураза Байрам. "По воле Аллаха мы выдержим испытание в виде поста и достойно проведем праздничные дни", - добавил он.

Глава Ингушетии еще раз призвал жителей республики в священный месяц прощать друг друга, способствовать консолидации общества и заниматься благими деяниями.

Он также отметил, что двери его дома всегда открыты для любого жителя субъекта, в том числе муфтия Исы Хамхоева и его окружения. "Пожалуйста, приходите в гости на ифтар - хлеб, соль всегда есть на столе", - заявил Евкуров.

В конце декабря 2015 года Евкуров выразил недовольство работой Духовного центра мусульман (ДЦМ) Ингушетии, выступил за отставку его руководителя Исы Хамхоева и предложил провести выборы нового муфтия. Причиной этого он назвал реакцию ДЦМ на массовую потасовку, произошедшую летом 2015 года в Насыр-Кортской мечети Назрани, которая "подрывает авторитет официального духовенства". Хамхоев отказался уходить в отставку.

Весной 2016 года глава Ингушетии сообщал, что началась процедура ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей. В августе 2017 года Верховный суд Ингушетии на основании ходатайства регионального минюста приостановил на неопределенный срок производство по заявлению о ликвидации и исключении из единого реестра юридических лиц ДЦМ Ингушетии.