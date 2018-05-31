Канада примет ответные меры на американские пошлины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада примет ответные меры в связи с американскими пошлинами на сталь и алюминий, сообщается в микроблоге премьера в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

​"Сегодня мы объявляем, что мы примем ответные меры в ответ на эту атаку против нашей промышленности", - заявил Трюдо.

Он отметил, что Канада примет пошлины на импорт стали, алюминия и другой продукции из США в том же размере, что пошлины США.

Как сообщил Трюдо, канадские пошлины вступят в силу 1 июля и будут действовать до тех пор, пока США не откажутся от пошлин в отношении Канады.

Премьер подчеркнул, что новые, повышенные пошлины США на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и других стран являются неприемлемыми.

В четверг стало известно, что Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в США - 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины, следует из заявления за подписью президента Дональда Трампа, распространенного пресс-службой Белого дома. Евросоюз 1 июня запустит юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.