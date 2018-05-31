Крайний нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах сможет полноценно тренироваться через десять дней, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным "Аль-Яум ас-Сабиа", Салах присоединится к национальной команде 8 июня и отправится в Россию на чемпионат мира вместе с остальными членами сборной. Вылет египтян запланирован на 10 июня.