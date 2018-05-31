Президент Македонии отказался изменять конституцию для договора с Грецией

Президент Македонии Георге Иванов в четверг выступил против повсеместного употребления нового названия страны, которое будет принято в переговорах с Грецией, так как для этого придется изменять македонскую конституцию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Днем Иванов провел встречу за закрытыми дверями с главой МИД Николой Димитровым, который проинформировал его о прогрессе диалога Скопье и Афин. В минувший понедельник Димитров сообщил, что в ходе встречи с греческим министром иностранных дел Никосом Котзиасом они определили рамки будущего компромисса о переименовании бывшей югославской республики.

Премьер Македонии Зоран Заев, как ожидается, в ближайшие дни встретится с греческим коллегой Алексисом Ципрасом, чтобы сделать следующие шаги к достижению договоренности. В среду он заявил, что сторонами уже достигнута договоренность о сохранении названия нации - "македонцы" и сохранении наименования языка - "македонский". Заев подчеркнул, что Скопье и Афины "никогда не были ближе к решению вопроса", и что граждане выразят свое мнение на референдуме.

"Весь процесс похож на личный договор между премьером Заевым и премьером Ципрасом, что не подтверждено национальным консенсусом в республике Македония. Моя позиция заключается в том, что я не приемлю решение по вопросу названия с повсеместным употреблением, то есть erga omnes (относительно всех - ред.)", - цитирует администрация македонского президента.

"Заключение международного договора должно быть в соответствии с конституцией Республики Македония, а не подразумевать внесение изменений в нее", - подчеркнул глава государства.

Спор о названии между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония". В связи со стремлением Североатлантического альянса уже в июле принять в свои ряды Скопье переговоры активизировались в последние месяцы.