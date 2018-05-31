Французский клуб предложил Зидану возобновить карьеру игрока

Французский футбольный клуб "Амьен" предложил бывшему главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану возобновить карьеру игрока, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Зинедин, если вы хотите возобновить карьеру игрока, мы ждем с нетерпением", - передает официальный твиттер команды.

"Амьен" занял 13-е место в прошедшем розыгрыше чемпионата Франции.