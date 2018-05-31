В России будут изучать зарубежный опыт борьбы с бедностью
Госдума изучит лучшие зарубежные практики снижения социально-экономического неравенства и борьбы с бедностью, следует из материалов на портале госзакупок, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Тендер на проведение исследования о лучших зарубежных практиках по борьбе с бедностью, содержащего оценку возможности адаптации такого опыта в российских условиях и рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования, проводит аппарат Госдумы. Потратить на эти цели планируется не более 7,2 миллиона рублей.
Как указывается в материалах, актуальность такого исследования обусловлена, в том числе поставленной в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 1 марта этого года задачей за шесть лет вдвое снизить бедность.
Согласно данным официальной статистики, которая приводится в материалах закупки, примерно 14% населения являются бедными, а еще около 50% - низко обеспеченными.
Депутатов интересуют лучшие практики в области государственной политики по снижению бедности и социально-экономического неравенства, в первую очередь скандинавских стран, континентальных стран Евросоюза, а также государств постсоветского пространства.
Выполнить исследование нужно к концу осени.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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