На акции протеста в Тбилиси премьер-министру помешали выступить - ФОТО

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл на многотысячную акцию протеста около здания парламента в Тбилиси, однако митингующие подняли шум и не дали ему выступить, трансляцию ведут грузинские телекомпании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

У здания Главной прокуратуры ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе, отец убитого в центре Тбилиси в потасовке в декабре прошлого года 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Это вызвало гнев отца убитого подростка.

Собравшиеся в центре Тбилиси участники акции, которые вместе с несколькими требованиями также призвали премьера и правительство уйти в отставку, выкрикивали хором "Уходи!". Премьера огораживала охрана, ему удалось лишь сказать в микрофон, что в его интересы как гражданина страны входит правовое расследование данного дела.