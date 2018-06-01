Конте представил президенту состав правительства Италии
Юрист Джузеппе Конте, которому президент Италии поручил сформировать новое правительство, представил главе государства состав своего кабинета, заявил вечером в четверг генеральный секретарь канцелярии президента Уго Дзампетти. Его выступление транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Президент принял профессора Конте, которому поручил сформировать правительство. Конте принял мандат и представил президенту список правительства. Церемония принесения присяги новым правительством состоится завтра 1 июня в 16 часов", - сказал Дзампетти.
После принесения присяги правительство Италии будет считаться действующим.
Затем оно должно будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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