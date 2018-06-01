В Грузии начнут новое расследование гибели подростка на фоне протестов
Премьер Грузии Георгий Квирикашвили анонсировал новое, прозрачное расследование гибели подростка, после того как предыдущее спровоцировало акции протеста и привело к отставке главного прокурора, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"С завтрашнего дня МВД вернет рассмотрение дела, и вице-премьер (глава МВД) будет руководить процессом расследования. Я, конечно же, буду подключен и проконтролирую данный процесс", - сказал премьер на чрезвычайном брифинге в четверг вечером.
Квирикашвили сообщил далее, что парламент на внеочередном заседании в ближайшее время тоже начнет работу над этим делом и утвердит состав комиссии по расследованию дела о гибели подростка.
Глава правительства также назвал достойным шагом решение Шотадзе об отставке и добавил, поручил министру юстиции избрать нового главного прокурора при максимальном подключении общественности.
Квирикашвили пообещал родителям погибших подростков, что в любое время во всех этапах расследования они будут вправе подключиться к процессу и получить всю интересующуюся их информацию.
У здания главной прокуратуры ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе - отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение. Это вызвало гнев отца убитого подростка. Акция продолжилась у здания парламента Тбилиси.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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