США вводят пошлины на импорт стали и алюминия против ближайших партнеров

Новые пошлины на импорт стали и алюминия из Мексики, Канады и Евросоюза вступают в полночь в силу в США - 25% на сталь и 10% на алюминий, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Для других стран эти ограничения действуют уже с 23 марта. Отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, а также страны Евросоюза. 3 мая стало известно, что введение пошлин для этих государств отложено до 1 июня. Вплоть до утра четверга сохранялась интрига - переговоры этих стран с США продолжались.

Но в итоге даже ближайшим союзникам США - ЕС и партнерам по НАФТА (Канаде и Мексике) не удалось договориться, и утром в четверг было объявлено, что пошлины все же вступают в силу.

"Торгового соглашения удалось лишь достичь с Южной Кореей, Австралией, Аргентиной и Бразилией, и отдельно с Австралией и Аргентиной по алюминию", - уточнил Белый дом. Условия этих соглашений администрация не назвала.

"Соединенные Штаты не смогли достичь приемлемых для себя итогов переговоров с Канадой, Мексикой и Европейским союзом после неоднократно откладываемых сроков вступления пошлин в силу", - резюмировал Белый дом.