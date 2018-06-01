В России повышается пошлина на экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июня повышена на 13,3 доллара - до 131,8 доллара со 118,5 доллара за тонну в мае, следует из документов Минэкономразвития РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2018 года составила 71,87 доллара за баррель, или 524,7 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 июня повысилась до 21,7 доллара с 19,2 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составила 39,5 доллара за тонну, на темные - 131,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина с 1 июня выросла до 39,5 доллара, прямогонного (нафта) - до 72,4 доллара с 65,1 доллара за тонну.

Пошлина на кокс повысилась до 8,5 доллара с 7,7 доллара за тонну.