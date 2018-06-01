США намерены наложить вето на резолюцию о защите палестинцев

1 июня 2018 07:15

США наложат вето на предложенный Кувейтом проект резолюции СБ ООН по защите палестинцев, если он будет поставлен на голосование, говорится в заявлении постпреда США Никки Хейли, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы без сомнения наложим вето на кувейтский проект резолюции. Это крайне однобокий подход, морально обанкротившийся и лишь подрывающий усилия по установления мира", - говорится в заявлении Хейли.

Проект резолюции планировалось поставить на голосование в четверг.

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