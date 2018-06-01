В Тбилиси планируют провести более широкую акцию протеста

Протестующие у здания парламента в центре Тбилиси готовятся провести в пятницу еще более широкую акцию, а пока организаторы размещаются на ночь в палатках, заявил журналистам участник митинга, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы раскладываем палатки, чтобы укрыться от дождя. Заза и его сторонники отсюда не уходят, завтра со всех регионов Грузии приедут люди, и в 16.00 начнется намного масштабная акция, чем была сегодня", - заявил митингующий.

Из-за сильного дождя на проспекте Руставели, где расположено здание парламента, людей стало намного меньше.

У главной прокуратуры ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе - отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение.

В четверг митинги начались у грузинского парламента. Митингующие потребовали "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования" и призвали правительство уйти в отставку.

Позже премьер Георгий Квирикашвили прибыл на место акции, однако митингующие освистали его с криками "Уходи!" и не дали выступить. Через несколько минут глава правительства выступил на чрезвычайном брифинге, где анонсировал новое, прозрачное расследование дела о гибели подростков, которое будет руководить вице-премьер и глава МВД Георгий Гахария. Он также сообщил, что не намерен покидать должность, несмотря на требования участников многотысячной акции.