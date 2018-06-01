В российских паспортах нашли ошибки

МВД России объяснило ошибки в российских паспортах техническим сбоем. Сообщение ведомства передает "Коммерсант", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

С 1997 по 2006 год сведения о выданных удостоверениях личности находились в разных базах ФМС. В 2006 году разрозненные базы паспортов объединили в Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС) "Российский паспорт".

"В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с "действителен" на "недействителен", - сообщили в МВД.

Также отмечается, что среди паспортов, которые могут ошибочно считаться недействительными в базе ЕАИС, насчитывается порядка 1,5 миллиона документов. Решение проблемы возложено на самих граждан: столкнувшиеся с проблемой россияне могут обратиться в специальный сервис по проверке паспорта на предмет его действительности или недействительности через официальный сайт МВД России в разделе "Проверка по списку недействительных российских паспортов". Если действительный документ помечен как недействительный, то гражданин может сообщить об ошибке.

Кроме того в ведомстве заверили, что выявленные недочеты устраняются в "кратчайшие сроки".