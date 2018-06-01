В Манчестере автомобиль въехал в группу пешеходов
1 июня 2018 06:28 174
В результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Манчестере серьезно пострадали пять человек. Об этом сообщается в Twitter местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что автомобиль скрылся с места происшествия, сейчас ведется его поиск.
Как рассказали в скорой помощи, пострадавшие получили серьезные ранения. На данный момент дорога, где произошел инцидент, перекрыта.
При этом полиция не связывает наезд на пешеходов с терроризмом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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