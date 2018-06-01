В Манчестере автомобиль въехал в группу пешеходов

В результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Манчестере серьезно пострадали пять человек. Об этом сообщается в Twitter местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что автомобиль скрылся с места происшествия, сейчас ведется его поиск.

Как рассказали в скорой помощи, пострадавшие получили серьезные ранения. На данный момент дорога, где произошел инцидент, перекрыта.

При этом полиция не связывает наезд на пешеходов с терроризмом.