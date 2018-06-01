Капитану «Реала» угрожают расправой за нанесение травмы Салаху
1 июня 2018 07:55 323
Защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу поступили телефонные звонки от неизвестных, в которых ему угрожали убийством. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации COPE, жертвами хулиганов также стали члены семьи испанца, из-за чего им пришлось сменить телефонные номера.
Причиной к звонкам стал инцидент, произошедший в финальном матче Лиги чемпионов. В одном из эпизодов 32-летний капитан "сливочных" сошелся в борьбе с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, по итогам которого египтянин получил травму плеча и не смог продолжить игру.
В финале "Реал" одержал победу над "красными" со счетом 3:1 и стал обладателем кубка Лиги чемпионов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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