Капитану «Реала» угрожают расправой за нанесение травмы Салаху

Защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу поступили телефонные звонки от неизвестных, в которых ему угрожали убийством. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации COPE, жертвами хулиганов также стали члены семьи испанца, из-за чего им пришлось сменить телефонные номера.

Причиной к звонкам стал инцидент, произошедший в финальном матче Лиги чемпионов. В одном из эпизодов 32-летний капитан "сливочных" сошелся в борьбе с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, по итогам которого египтянин получил травму плеча и не смог продолжить игру.

В финале "Реал" одержал победу над "красными" со счетом 3:1 и стал обладателем кубка Лиги чемпионов.