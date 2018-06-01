Встреча с делегацией КНДР не значится в расписании Трампа
Белый дом распространил расписание мероприятий президента Дональда Трампа на пятницу - встречи с северокорейской делегацией в нем пока нет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что делегация КНДР передаст в пятницу письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына Трампу. С этой целью делегация прибудет в Белый дом, сказал Помпео. Однако ни он, ни представители Белого дома не подтвердили встречу Трампа с делегацией.
Согласно расписанию, Трамп утром в пятницу по вашингтонскому времени будет присутствовать на церемонии в штаб-квартире береговой охраны США. На 13.00 местного времени запланирована встреча Трампа с Помпео, а в 15.00 президент отбудет в свою загородную резиденцию в Кемп-Дэвиде.
Расписание Трампа может меняться, и в нем могут быть мероприятия, о которых Белый дом не сообщает публично.
Трамп ранее заявил об отмене планировавшегося саммита с Ким Чен Ыном, однако впоследствии передумал, и переговоры о проведении саммита продолжились.
В четверг в Нью-Йорке встречались госсекретарь США Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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