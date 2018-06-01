В Мексике объявили режим ЧП из-за аномальной жары

Власти Мексики ввели режим чрезвычайного положения на части территории сразу 22 из 31 штата страны из-за аномально высоких температур, сообщает национальная служба гражданской обороны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации ведомства, ЧП объявлено сразу в 573 муниципалитетах. Они расположены в штатах Нижняя Калифорния, Южная Нижняя Калифорния, Сонора, Наярит, Оахака, Чиуауа, Коауила, Дуранго, Сан-Луис-Потоси, Нуэво-Леон, Тамаулипас, Веракрус, Герреро, Табаско, Кампече, Кинтана-Роо, Юкатан, Чьяпас, Колима, Синалоа, Мичоакан и Пуэбла.

В некоторых местах этих штатов температура достигает 45-50 градусов.

В среду, 30 мая, в мексиканской столице была отмечена самая высокая для дня температура почти за 100 лет - столбик термометра поднялся до 31,7 градусов. В 1919 году этот показатель был отмечен на уровне 31,2 градуса, сообщает канал Televisa. Медики рекомендуют в этих условиях запастись питьевой водой и не находиться долго на открытом воздухе.