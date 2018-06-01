Индийцы построят электробайк с запасом хода 500 километров

Индийский стартап Mankame намерен построить электрический мотоцикл, который сможет проезжать на одной зарядке более 500 километров. Такой запас хода, по словам представителей производителя, достигается за счет использования батарей с высокой плотностью хранения энергии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Мотоцикл Mankame EP-1 будет оснащаться 54-сильным электромотором с ременным приводом (180 Нм момента), усиленным арамидным волокном. В зависимости от версии EP-1 укомплектуют блоком аккумуляторов емкостью 12, 15 или 18,4 киловатт-часа.

Начальная модификация электробайка сможет разгоняться до 120 километров в час, средняя - до 180, а топовая - до 251 километра в час.

Цена EP-1 составит от 8500 до 13 000 долларов. Для сбора средств на создание мотоцикла Mankame организует краудфандинговую кампанию.