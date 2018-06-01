Наставник «Ювентуса» может возглавить «Реал»
1 июня 2018 08:35 176
Мадридский "Реал" рассматривает кандидатуру главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пост наставника команды, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации испанского издания Sport, президент "сливочных" Флорентино Перес обратится к итальянскому специалисту в том случае, если не сможет договориться с наставником "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино.
Мадридский клуб ищет замену Зинедину Зидану, который вчера объявил о своем уходе из команды.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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