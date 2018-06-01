Японцы умирают от переутомления на работе: власти предпринимают меры

К 2020 году Министерство труда Японии планирует увеличить число компаний, использующих так называемую систему интервалов, как минимум до 10%. Таким образом власти страны пытаются бороться со смертностью от переутомления на работе, пишет The Japan News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как поясняет издание, эта система предусматривает предоставление японским работникам фиксированного временного промежутка на отдых между окончанием одного трудового дня и началом другого.

Эта инициатива получила одобрение на комиссии экспертов, в которую вошли представители трудящихся и работодателей. Кроме того, на встрече присутствовали родственники людей, умерших от перегрузок на работе. Они призвали чиновников сделать все возможное, чтобы распространить информацию об интервальной системе.

По словам издания, японское правительство приняло первый вариант этого плана еще в 2015 году. Тогда же было решено проводить проверку его выполнения раз в три года.

Система интервалов считается одним из самых эффективных средств против смерти от перенапряжения на работе. Но опрос 2017 года показал, что ее применяют только 1,4% компаний. Более того, 40,2% организаций не имеют представления об этой системе, подчёркивает издание.

В новой версии документа говорится, что необходимо создать лучшие условия труда для молодых сотрудников. Кроме того, его авторы отмечают, что к смерти от переутомления на работе могут привести сексуальные домогательства.

Как ожидается, обновленный план будет одобрен кабинетом министров летом после истечения срока, отведенного для общественного обсуждения, заключает The Japan News.

Напомним, японцы стали часто умирать на работе от переутомления. Число исков, поданных в суд по поводу смертей родственников на работе, возросло до полутора тысяч в год. В Японии есть даже определенный термин "кароши" - внезапная смерть на рабочем месте.