В Киеве на полном ходу загорелся автобус - ВИДЕО
1 июня 2018 10:31 159
В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" на полном ходу загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает "112. Украина".
Отмечается, что транспортное средство загорелось, когда в нем находились только водитель и кондуктор. Затем автобус взорвался, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
"На линию 102 поступило сообщение от очевидцев о том, что на Дегтяревской улице сначала загорелся, а затем взорвался автобус", - говорится в сообщении.
После инцидента было перекрыто движение трамваев, поскольку сгоревший автобус находился около трамвайных путей. О причине возгорания не сообщается.
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