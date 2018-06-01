В Киеве на полном ходу загорелся автобус - ВИДЕО

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" на полном ходу загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает "112. Украина".

Отмечается, что транспортное средство загорелось, когда в нем находились только водитель и кондуктор. Затем автобус взорвался, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"На линию 102 поступило сообщение от очевидцев о том, что на Дегтяревской улице сначала загорелся, а затем взорвался автобус", - говорится в сообщении.

После инцидента было перекрыто движение трамваев, поскольку сгоревший автобус находился около трамвайных путей. О причине возгорания не сообщается.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

