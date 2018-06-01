Европейская часть России утонула в сугробах - ВИДЕО

Почти половина России вынуждена встречать лето в пуховиках и шубах. В Казани выпал снег, резко похолодало до нуля градусов - ночью были заморозки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Холодно сейчас и в Пермском крае. У жителей Соликамска дежавю - точно такие же пейзажи они уже видели, только в феврале. А то, что сейчас происходит в республике Коми, уж точно не первый день лета. Из-за настоящей пурги города и поселки утопают в сугробах. Там уже взялись за лопаты. Снег также выпал в Кирове, Вологде и Чебоксарах.

Нетипичное похолодание пришло и в Москву. Местами воздух ночью остывал почти до нуля градусов. По словам синоптиков, днём он прогреется +16 градусов.

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