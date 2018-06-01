В Индии автобус упал в ущелье: есть погибшие, десятки пострадавших

1 июня 2018 11:23

По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 получили ранения в результате падения автобуса в ущелье в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом пишет местное издание Khaleej Times со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу утром недалеко от населенного пункта Чхейла. Автобус следовал из города Шимла в Тиккар. Раненые были доставлены в местные больницы.

Причины аварии пока неизвестны. Власти ведут расследование.

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