Во Франции появилось такси, парящее над Сеной - ВИДЕО

1 июня 2018 11:28

В столице Франции Париже появилось такси, которое парит над рекой Сеной. Об этом сообщает France24. 

Судно на подводных крыльях запустили в преддверии конференции VivsTech, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Создатель машины - французский яхтсмен Ален Тебюль - намерен превратить свой аппарат в быстрый и комфортный сервис. 

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Во Франции появилось такси, парящее над Сеной

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