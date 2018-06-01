Во Франции появилось такси, парящее над Сеной - ВИДЕО

В столице Франции Париже появилось такси, которое парит над рекой Сеной. Об этом сообщает France24.

Судно на подводных крыльях запустили в преддверии конференции VivsTech, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Создатель машины - французский яхтсмен Ален Тебюль - намерен превратить свой аппарат в быстрый и комфортный сервис.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

