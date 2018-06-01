Во Франции появилось такси, парящее над Сеной - ВИДЕО
1 июня 2018 11:28 349
В столице Франции Париже появилось такси, которое парит над рекой Сеной. Об этом сообщает France24.
Судно на подводных крыльях запустили в преддверии конференции VivsTech, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Создатель машины - французский яхтсмен Ален Тебюль - намерен превратить свой аппарат в быстрый и комфортный сервис.
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