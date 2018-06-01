Велосипедист огромным ножом "изрезал" чуть не сбившую его машину - ВИДЕО

1 июня 2018 11:52

Вооруженный огромным ножом велосипедист набросился на "Фольксваген", который едва не сбил его на одной из улиц на юге Лондона, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент попал в поле зрения видеорегистратора, сообщает The Mirror. 

На кадрах видно, как автомобиль едва не сбивает велосипедиста. Водитель, судя по всему, пытается уехать как можно быстрее, однако путь ему преграждает встречная машина. 

В это время велосипедист достает массивный нож и атакует автомобиль. Велосипедисту удается разбить лезвием пассажирское стекло, однако в этот момент водитель выбирается из авто и бросается бежать. 

Полиция разыскивает мужчину, так как ношение ножей с лезвиями такого размера в Великобритании незаконно. 

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Велосипедист огромным ножом

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