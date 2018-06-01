В Индии невестку, избившую свекровь, удалось найти с помощью соцсетей - ВИДЕО
Видеоролик, снятый в Калькутте (Индия), показывает весьма неприятную сцену домашнего насилия, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
На кадрах видно, как женщина бьёт хрупкую старушку. Всё происходящее случайно увидел сосед обеих женщин, он-то и снял видео - правда, мужчина почему-то не стал обращаться в полицию, а просто разместил отснятый материал в социальных сетях.
Видеоролик попался на глаза сержанту полиции Субхро Чакраборти, которого возмутило произошедшее, и он задался целью найти любительницу подраться. Полицейский с помощью пользователей интернета сумел отследить хулиганку, и вскоре она была арестована.
На допросе женщина объяснила, что её свекровь в силу своего пожилого возраста часто ведёт себя раздражающим образом - например, на сей раз она без разрешения обрывала цветы в саду. Впрочем, любому ясно, что это не является для невестки оправданием.
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