В России прогремел новый взрыв в ТРЦ: пострадали дети - ВИДЕО

В Иркутске в ТРЦ "Комсомолл" прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 10 детей, передает Day.Az со ссылкой на obozrevatel.com.

По неподтвержденной информации, в детском научно-развлекательном центре "Гравитация" вспыхнула горючая жидкость.

Дети получили ожоги первой и второй степени, у двоих 40% тела обожжено. По данным СМИ, в ТЦ не сработала система пожаротушения.

Отмечается, что сотрудники показывали детям огненное шоу, где использовали спиртосодержащую жидкость. Она разлилась, произошло возгорание паров.

Пострадавших детей (двое в состоянии средней тяжести, шестеро получили легкие повреждения) уже отвезли в больницу. А директора центра задержали, с ним беседуют полицейские.

Из здания эвакуировали 1,5 тыс. человек.

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