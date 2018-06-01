В России прогремел новый взрыв в ТРЦ: пострадали дети - ВИДЕО
В Иркутске в ТРЦ "Комсомолл" прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 10 детей, передает Day.Az со ссылкой на obozrevatel.com.
По неподтвержденной информации, в детском научно-развлекательном центре "Гравитация" вспыхнула горючая жидкость.
Дети получили ожоги первой и второй степени, у двоих 40% тела обожжено. По данным СМИ, в ТЦ не сработала система пожаротушения.
Отмечается, что сотрудники показывали детям огненное шоу, где использовали спиртосодержащую жидкость. Она разлилась, произошло возгорание паров.
Пострадавших детей (двое в состоянии средней тяжести, шестеро получили легкие повреждения) уже отвезли в больницу. А директора центра задержали, с ним беседуют полицейские.
Из здания эвакуировали 1,5 тыс. человек.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
31 Май 15:04 17 087
-
31 Май 15:40 10 018
-
31 Май 22:41 6 653
-
31 Май 22:54 6 141
-
31 Май 23:37 5 442