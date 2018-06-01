Уникальный момент двух неудавшихся вооруженных ограблений - ВИДЕО

Полиция Канады опубликовала видео, на котором запечатлен уникальный момент двух неудавшихся вооруженных ограблений, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как в ночь на 23 мая двое неизвестных пытались застрелить одного человека в мусульманской одежде на пустынной улице. Один из нападавших в белой спортивной одежде и синих кроссовках невозмутимо подходит к человеку и направляет пистолет в голову жертвы. Однако по счастливой случайности выстрела не происходит, и нападавший прячет оружие, резко отвернувшись. Жертва грабителя так и не поняла, что только что чудом избежала гибели.

Позднее, через восемь минут после первого нападения те же злоумышленники с оружием наперевес преследуют другого прохожего. Тот оказался расторопнее первой жертвы и убегает от нападавших. Мужчина успел забежать в подъезд, и преследовавший его преступник в белом стреляет ему в спину, а после выбегает из здания за своим сообщником.

Раненый был доставлен в местную больницу, его жизни ничего не угрожает.

Четыре дня спустя патруль задержал четверых злоумышленников поблизости от места съемки видео в районе Риджент-парка. Четверо молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет пытались скрыться от полиции на автомобиле, совершили несколько ДТП и едва не сбили нескольких пешеходов. В машине злоумышленников были найдены два пистолета. Устанавливается связь между этими преступлениями, правоохранители Торонто просят возможных жертв грабителей обратиться в участок.

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