Момент взрыва в иркутском ТЦ попал на камеры - ВИДЕО

Момент взрыва воспламеняющегося газа на огненном шоу в иркутском торговом центре "Комсомолл" попал на видеокамеры. Как видно на кадрах, яркая вспышка пламени охватила всю комнату, отчего в помещении тут же началась паника, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В СКР ранее отмечали, что воспламеняющийся газ попал в горелку, после чего вспыхнул. Дети, которые ближе всех остальных сидели к аниматорам, получили ожоги первой и второй степени тяжести.

По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело. Задержаны аниматоры и технический директор научно-развлекательного центра.

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