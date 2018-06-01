Момент взрыва в иркутском ТЦ попал на камеры - ВИДЕО
1 июня 2018 15:15 268
Момент взрыва воспламеняющегося газа на огненном шоу в иркутском торговом центре "Комсомолл" попал на видеокамеры. Как видно на кадрах, яркая вспышка пламени охватила всю комнату, отчего в помещении тут же началась паника, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
В СКР ранее отмечали, что воспламеняющийся газ попал в горелку, после чего вспыхнул. Дети, которые ближе всех остальных сидели к аниматорам, получили ожоги первой и второй степени тяжести.
По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело. Задержаны аниматоры и технический директор научно-развлекательного центра.
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