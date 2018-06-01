Сбитый в Афганистане в 1980-е советский лётчик оказался жив - ВИДЕО

Сбитый в Афганистане советский военный лётчик, которого до сих пор считали без вести пропавшим, жив. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя Союза десантников РФ генерал-полковника Валерия Востротина, мужчина находится в Афганистане. Фамилию солдата генерал-полковник называть не стал, ссылаясь на конфиденциальность информации, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

- Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа, - заявил Востротин.

По его словам, данный вопрос обсуждался с представителями Афганистана во время церемонии вручения наград и премий "Боевое братство - Battle brotherhood" - "Боевые сёстры - Battle Sisterhood". Мероприятие проходило накануне в Московской области.

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