В Китае построен автоматизированный 26-этажный гараж - ВИДЕО - ФОТО

В городском округеТайюань (провинция Шаньси, КНР) появился полностью автоматизированный парковочный комплекс высотою 54 метра, занимающий площадь всего 58 квадратных метров и рассчитанный на 50 машиномест, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

26-этажный умный гараж с полностью автоматизированной системой парковки в последнее время набирает популярность среди водителей в городе Тайюань, на севере Китая.

"С небольшим творческим потенциалом мы смогли использовать ограниченное сухопутное пространство. Изначально наши проекты были созданы для размещения трёх автомобилей, но мы прогрессируем и в данный момент можем похвастаться автоматизированными парковками, рассчитанными на 50 машин", - рассказал в интервью местным СМИ Бо Сяомин, основатель китайской компании, занимающейся проектированием и строительством гаражей-небоскрёбов.

С его слов, система автоматически, при помощи мобильной платформы, перемещает транспортное средство в назначенное место, нажатием одной кнопки. Чтобы забрать свой автомобиль, владельцу достаточно через мобильное приложение отсканировать QR-код и машина автоматически будет спущена вниз. Стоимость парковки составляет 5 юаней в час (50 руб.)

"Это не только облегчает и ускоряет процесс парковки, но и очень экологично, поскольку экономит пространство и сокращает вредные выбросы", - добавил Бо Сяомин.

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