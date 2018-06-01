В Турции не доверяют заявлениям Еревана о нормализации отношений с Анкарой

Заявления Еревана о готовности нормализовать отношения с Анкарой не внушают доверия. Об этом сказал Trend источник в правительстве Турции, передает Day.Az.

По словам источника, не смотря на заявления Никола Пашиняна о нормализации отношений с Анкарой, Армения не сделала ни одного шага в этом направлении.

"Как известно Армения претендует на турецкие земли, обвиняет Турцию в так называемом "геноциде армян", который не подтвержден историческими фактами", - сказал источник.

Источник также отметил, что если Армения на самом деле хочет нормализовать отношения с Турцией, то в первую очередь должна отказаться от всех претензий в адрес Анкары.

"Армения также должна уважать международное право и безоговорочно освободить оккупированные Азербайджанские земли", - сказал источник в правительстве.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении наладить отношения с Турцией без предварительных условий.

Напомним, что первого марта 2018 года Армения заявила об аннулировании протоколов о нормализации армяно-турецких отношений.

Протоколы о нормализации отношений между двумя странами были подписаны главами МИД Турции и Армении 10 октября 2009 года, но так и не были ратифицированы.



Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

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