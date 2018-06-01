В Тбилиси началась акция протеста у здания парламента

Акция протеста в связи с нашумевшим делом об убийстве подростков зимой прошлого года возобновилась в пятницу около здания парламента в центре Тбилиси, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На проспект Руставели постепенно стекаются участники акции, но пока митингующих не так много, движение транспорта не ограничено. Протестующие заявляют, что к вечеру ждут сторонников из региона. Порядок на месте акции обеспечивают сотрудники полиции.

У главной прокуратуры ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе - отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение.

В четверг митинги начались у грузинского парламента. Митингующие потребовали "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования" и призвали правительство уйти в отставку.

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