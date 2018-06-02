В Турции запретили Uber - ПОДРОБНОСТИ
2 июня 2018 09:06 198
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сервис Uber больше не будет работать в стране. Об этом сообщает Daily Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Турецкий президент объявил, что для Uber в Турции "бизнес окончен".
"У нас есть собственная система такси... Мы сами будем решать [судьбу Uber]", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что власти не позволят сервису "разрушить" бизнес турецких таксистов. Подчеркивается, что турецкие таксисты выступали против Uber, обвиняя его в нечестной конкуренции и незаконных способах ведения бизнеса.
Газета добавляет, что Uber уже запрещен в таких странах, как Болгария, Дания и Венгрия. В то же время деятельность сервиса ограничена во Франции, Италии, Германии, Японии и Тайване.
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