В App Store появилось обновление для мессенджера Telegram

В пятницу, 1 июня, мессенджер Telegram объявил о выходе обновления для смартфонов, работающих под управлением операционной системы iOS. Новая версия 4.8.2 с улучшениями и исправлениями доступна для скачивания в магазине приложений App Store, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров поблагодарил компанию Apple за снятие запрета на обновление мессенджера, передает ТАСС. В своем Twitter он написал: "Отличные новости - Apple только что успешно одобрил нашу последнюю версию Telegram для iOS, и мы смогли загрузить новую версию с долгожданными исправлениями и улучшениями в App Store. Спасибо, Apple!"