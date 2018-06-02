В App Store появилось обновление для мессенджера Telegram
2 июня 2018 09:16 132
В пятницу, 1 июня, мессенджер Telegram объявил о выходе обновления для смартфонов, работающих под управлением операционной системы iOS. Новая версия 4.8.2 с улучшениями и исправлениями доступна для скачивания в магазине приложений App Store, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров поблагодарил компанию Apple за снятие запрета на обновление мессенджера, передает ТАСС. В своем Twitter он написал: "Отличные новости - Apple только что успешно одобрил нашу последнюю версию Telegram для iOS, и мы смогли загрузить новую версию с долгожданными исправлениями и улучшениями в App Store. Спасибо, Apple!"
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