Опубликовано невероятное видео космической туманности - ВИДЕО

Сотрудники Европейского космического агентства обнародовали видео, на котором запечатлена космическая туманность Тарантула, передает издание Daily Mail.

Явление было замечено в Чили и было снято благодаря использованию одного из самых мощных телескопов в мире VLT, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Туманность Тарантула является одним из самых ярких звездных скоплений в галактике. Она расположена в созвездии Золотой рыбы на расстоянии от Земли приблизительно в 170 тысяч световых лет, увидеть его можно только с Южного полушария.

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