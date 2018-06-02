В Турции перевернулся автобус с полицейскими, много пострадавших

2 июня 2018 10:23

В турецкой провинции Битлис на востоке страны перевернулся автобус, перевозивший сотрудников полиции. В результате происшествия, по предварительным данным, получили ранения 16 полицейских, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, все пострадавшие доставлены в городскую больницу.

Согласно данным СМИ, состояние раненых оценивается как нормальное.

О других деталях происшествия не сообщается.

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