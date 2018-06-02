Необычная похоронная процессия в Британии - ВИДЕО
Бывшего машиниста экскаватора привезли на похороны в ковше. На видео с необычной похоронной процессией обратило внимание издание Leicester Mercury.
Лен Фэирхерст (Len Fairhurst) из британского города Лестер скончался в 77 лет от пневмонии. Проработавший на стройках десятки лет мужчина пожелал перед смертью, чтобы гроб с его телом до последнего пристанища довезли в ковше экскаватора, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
"Отца знали как очень хорошего экскаваторщика. Так что это был приятный жест, ему бы это понравилось", - отметила его дочь, 54-летняя Трейси Кокс (Tracy Cox).
Организатор похорон признался, что такая церемония была у него впервые, но добавил, что все гости сошлись на том, что "это был идеальный способ проводить Лена в последний путь".
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