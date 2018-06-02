В Турции муж, бьющий жену, получил нокаутирующий удар от прохожих - ВИДЕО
В Турции мужчина, избивавший свою супругу на улице, был обезврежен проходящими мимо людьми, передает Day.Az.
Мужчина избивал свою жену за то, что она хотела развестись с ним.
На видео видно, как группа мужчин в униформе бежит к месту происшествия.
Один из них на бегу наносит мужчине сногшибающий удар, известный в народе как uçan kəllə.
От такого удара мужчина падает на землю.
После того как к месту происшествия подходят и другие люди, дерущихся разнимают.
Но, видимо, "пострадавший" каким-то образом умудряется словесно оскорбить "обидчика".
В результате последний наносит ему еще один удар, который буквально выключает "пострадавшего".
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