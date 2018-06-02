В Кабуле вновь прогремел взрыв: погиб археолог, есть раненые

Один археолог погиб, еще два археолога и их водитель получили ранения в результате взрыва придорожной мины на востоке афганской столицы. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства информации и культуры Мохаммада Сабира Мохманда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Мохманда, инцидент произошел утром в субботу, группа из четырех человек - трех археологов и водителя - направлялась из Кабула в провинцию Логар.

"Один водитель и два археолога ранены, еще один (археолог) погиб", - заявил представитель министерства.

Как сообщает телеканал, на данный момент ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

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