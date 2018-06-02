Неизвестные застрелили шестерых полицейских в Мексике

Вооруженные люди открыли огонь по сотрудникам дорожной полиции в мексиканском городе Саламанка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным властей, полицейские выполняли плановое патрулирование. В этот момент трое вооруженных неизвестных открыли огонь из автомобиля по правоохранителям, после чего скрылись с места преступления.

В результате погибли шестеро полицейских. Мотивы атаки неизвестны.

Агентство со ссылкой на государственную статистику отмечает, что количество убийств в Мексике в 2017 году достигло рекордной отметки.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Гуанахуато за неделю были убиты как минимум 62 человека.

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