Неизвестные застрелили шестерых полицейских в Мексике
2 июня 2018 11:47 192
Вооруженные люди открыли огонь по сотрудникам дорожной полиции в мексиканском городе Саламанка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным властей, полицейские выполняли плановое патрулирование. В этот момент трое вооруженных неизвестных открыли огонь из автомобиля по правоохранителям, после чего скрылись с места преступления.
В результате погибли шестеро полицейских. Мотивы атаки неизвестны.
Агентство со ссылкой на государственную статистику отмечает, что количество убийств в Мексике в 2017 году достигло рекордной отметки.
Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Гуанахуато за неделю были убиты как минимум 62 человека.
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