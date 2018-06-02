Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов рядом с Бейкер-стрит
2 июня 2018 12:14 191
Британский актер Бенедикт Камбербэтч спас курьера от нападения хулиганов в Лондоне. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Звезда сериала "Шерлок" ехал с супругой в такси по Мэрилебон-роуд, когда увидел, что курьера, доставлявшего еду, избивают несколько человек. Он вышел из машины и подбежал к нападавшим, крича, чтобы они оставили курьера в покое, после чего ему удалось оттолкнуть хулиганов, и те сбежали.
Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от Бейкер-стрит, где проживал Шерлок Холмс.
Водитель такси, с которым удалось пообщаться журналистам, охарактеризовал поступок Камбербэтча как "мужественный, храбрый и бескорыстный".
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
1 Июн. 17:09 17 561
-
1 Июн. 14:15 16 244
-
1 Июн. 18:41 16 126
-
1 Июн. 13:01 11 711
-
00:40 8 462