Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов рядом с Бейкер-стрит

2 июня 2018 12:14

Британский актер Бенедикт Камбербэтч спас курьера от нападения хулиганов в Лондоне. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда сериала "Шерлок" ехал с супругой в такси по Мэрилебон-роуд, когда увидел, что курьера, доставлявшего еду, избивают несколько человек. Он вышел из машины и подбежал к нападавшим, крича, чтобы они оставили курьера в покое, после чего ему удалось оттолкнуть хулиганов, и те сбежали.

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от Бейкер-стрит, где проживал Шерлок Холмс.

Водитель такси, с которым удалось пообщаться журналистам, охарактеризовал поступок Камбербэтча как "мужественный, храбрый и бескорыстный".

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