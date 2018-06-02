"Загадочный" НЛО заметили в небе над Британией - ВИДЕО

2 июня 2018 12:35

Англичанин Джеймс Голдман обнаружил в небе над его родным Лидсом "загадочный" НЛО, который он описал как "шар чистого белого света". Об этом сообщает The Mirror, показывая видео, сделанное с помощью смартфона мужчины, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Естественно, объект не является беспилотником, или самолетом, или спутником. И конечно, СМИ считают, что он "может иметь внеземное происхождение". 

"Эксперты по НЛО" считают материал интересным и аномальным. 

Отметим, однако, что именно так через телескоп выглядят звезды. Так что, рассудив логически, можно сделать вывод, что видео либо сделано через телескоп, либо является подделкой.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az