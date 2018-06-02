"Загадочный" НЛО заметили в небе над Британией - ВИДЕО

Англичанин Джеймс Голдман обнаружил в небе над его родным Лидсом "загадочный" НЛО, который он описал как "шар чистого белого света". Об этом сообщает The Mirror, показывая видео, сделанное с помощью смартфона мужчины, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Естественно, объект не является беспилотником, или самолетом, или спутником. И конечно, СМИ считают, что он "может иметь внеземное происхождение".

"Эксперты по НЛО" считают материал интересным и аномальным.

Отметим, однако, что именно так через телескоп выглядят звезды. Так что, рассудив логически, можно сделать вывод, что видео либо сделано через телескоп, либо является подделкой.

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