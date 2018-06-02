В Израиле водитель пытался наехать на военных

2 июня 2018 12:47

Попытка наезда на израильских военных совершена в Хевроне, водитель застрелен, пострадавших среди военных нет, сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Некоторое время назад была совершена попытка наезда в городе Хеврон... Военные открыли огонь по террористу, который попытался наехать на размещенные на месте силы. Террорист застрелен. Пострадавших среди военных нет", - говорится в Twitter пресс-службы израильской армии.

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