Ас-Сиси вступил в должность президента Египта на второй срок

Избранный президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вступил в должность главы государства на новый четырехлетний срок на торжественной церемонии в Каире в здании Палаты представителей (парламента) Египта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства прибыл в парламент, где его встречал спикер Палаты представителей Али Абдель Аль, два вице-спикера, а также почетный караул.

В начале церемонии инаугурации спикер парламента зачитал резолюцию Национальной избирательной комиссии об итогах президентских выборов, которые ас-Сиси выиграл с подавляющим преимуществом.

В свою очередь ас-Сиси зачитал перед собравшимися депутатами текст присяги, согласно которому глава государства обязуется оберегать республиканский строй, уважать конституцию и законы, в полной мере заботиться об интересах народа, охранять независимость государства, неприкосновенность и целостность его территории.

После принятия президентом присяги во дворе парламента прозвучал 21 пушечный выстрел в честь этого события.

Выборы президента Египта состоялись в марте. Действующий президент ас-Сиси получил около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших. Явка избирателей на выборах составила 41,05%.

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