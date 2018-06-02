В Иране разбился военный самолет

2 июня 2018 17:32

В одной из центральных провинций Ирана потерпел крушение самолет ВВС страны, сообщает Reuters со ссылкой на иранское новостное агентство Fars.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Дастерд в провинции Исфахан, его причиной стала техническая неисправность самолета ,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Отмечается, что оба пилота успели катапультироваться. Их обнаружили спасатели, пилоты были доставлены в больницу.

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