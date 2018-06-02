Uber прекратил работу в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о прекращении работы в стране транспортных сервисов международной компании Uber, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в Стамбуле прошли несколько акций таксистов, протестовавших против деятельности Uber, которая, по словам водителей традиционных такси, является недобросовестной конкуренцией и ведет к сокращению их доходов.

"Бизнес Uber, который у нас был, закончился. Его больше нет. У нас есть своя система такси", - выступавшего в Стамбуле Эрдогана газета Sabah.

Президент добавил, что не позволит Uber разрушить бизнес турецких таксистов.

Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси через специальное приложение на смартфоне. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова. Ранее компания сталкивалась с ограничением своей деятельности в ряде стран из-за обвинений в недобросовестной конкуренции.

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