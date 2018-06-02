Медведев обсудил с Йылдырымом строительство "Турецкого потока"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", сообщила пресс-служба кабмина РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"В ходе разговора были затронуты актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений и продвижения крупных совместных энергетических проектов, включая строительство в Турции атомной электростанции "Аккую" и сооружения газопровода "Турецкий поток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы правительств двух стран отметили важность активизации взаимодействия по линии заинтересованных министерств и ведомств России и Турции с целью создания благоприятных условий для наращивания двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.

Йылдырым также поздравил Медведева с назначением на должность председателя правительства РФ и передал поздравления с наступающим Днем России, добавляется в сообщении.

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